Boskamp heeft nog wat te zeggen over Mike Trésor bij de Rode Duivels

KRC Genk greep in de slotseconden naast de landstitel. Iets waar je je volgens analist Johan Boskamp niet in 1, 2, 3 overzet.

Van de hemel naar de hel in enkele minuten tijd. Dat is wat KRC Genk in de slotwedstrijd tegen Royal Antwerp FC meemaakte. De overwinning van Club Brugge was een zegen, maar maakte het The Great Old wel gemakkelijker omdat ze daardoor aan een gelijkspel genoeg hadden.

De Genkse harten zijn volgens analist Johan Boskamp nog niet opnieuw gelijmd. “Dat gaat nog wel twee of drie weken duren. Twee minuten voor het einde van het kampioenschap de titel nog verliezen, daar mogen ze ook wel doodziek van zijn”, klinkt het in Het Belang van Limburg.

Het was een ongelofelijke ontknoping, ook voor Boskamp. “De meest onwaarschijnlijke die ik ooit heb gezien. Zelfs in Nederland was iedereen erover bezig. De beelden hebben zelfs het nieuws op de NOS gehaald. Ook omdat Toby die goal maakt natuurlijk. Die kennen ze hier nog.”

Daags nadien kreeg Genk een troostprijs toen Mike Trésor tot Speler van het Jaar verkozen werd. Daarna volgde ook zijn eerste selectie voor de Rode Duivels.

“Dat hij met zijn statistieken verkozen is tot Speler van het Jaar is niet echt verwonderlijk. Zijn selectie voor de nationale ploeg zal voor hem misschien wel als een nog grotere beloning aanvoelen. Hij verdient het na zijn geweldige seizoen. Hopelijk voor hem blijft het niet bij deze ene selectie”, besluit de Nederlander.