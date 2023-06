'Standard verrast met grote naam uit Jupiler Pro League als nieuwe spits'

Bij Standard ligt bijzonder veel werk op tafel. De eerste zoektocht gaat uiteraard naar een nieuwe coach, maar ook veel nieuwe spelers zijn welkom op Sclessin.

Na het vertrek van Ronny Deila naar Club Brugge is de zoektocht naar een nieuwe coach ongetwijfeld het belangrijkste item binnen de directiekamers van de Luikse club. Voorlopig blijft het behoorlijk stil over dat onderwerp.

Een ander dossier is dat van een nieuwe spits. Daarbij zouden de Rouches hun ogen hebben laten vallen op niemand minder dan Michael Frey. Dat schrijft Het Belang van Limburg vandaag.

De spits van Royal Antwerp FC heeft nog een contract van één seizoen op de Bosuil, maar moet daar weg nadat hij in januari aandrong op een uitleenbeurt. Hij trok toen naar Schalke 04, maar dat werd helemaal geen succes.

Op Sclessin weet Frey alvast de weg naar doel te vinden. In augustus van 2021 scoorde Frey maar liefst vijf keer tegen zijn mogelijk nieuwe ploeg. Standard ging toen tegen The Great Old met 2-5 de boot in.