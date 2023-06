'Volgende grote versterking voor Club Brugge is op luchthaven geland'

Na de transfer van spits Thiago heeft Club Brugge vandaag wellicht een tweede toptransfer beet. De Noor Hugo Vetlesen komt het middenveld van Club versterken.

Blauw-zwart heeft er geen al te goed seizoen opzitten. Een vierde plaats in de Jupiler Pro League is voor Club Brugge onvoldoende. Volgend seizoen hoopt blauwzwart de draad weer op te pakken. Een aantal miljoenentransfers moeten hierbij helpen.

Na de zeven miljoen voor Thiago tast Club opnieuw diep in de buidel voor Vetlesen. Volgens HLN moet de 23-jarige Noor zo'n zes à zeven miljoen kosten. De middenvelder komt over van FK Bodø/Glimt, de ex club van Victor Boniface. Vetlesen werd gespot op de luchthaven en zou vandaag nog zijn medische tests afleggen. Veel tijd heeft de Noor niet, want hij moet richting nationale ploeg.

Hugo Vetlesen vond vorig seizoen in 29 wedstrijden 16 keer de weg naar doel. Bovendien liet hij ook nog eens 7 assists optekenen. Een grote versterking dus voor de manschappen van de nieuwe trainer Ronny Deila.