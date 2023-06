'KRC Genk geeft strijd niet op en wil Feyenoord aftroeven voor aanvaller'

KRC Genk heeft aardig wat spelers die in de kijker lopen. Zo houden de Limburgers rekening met een vertrek van Mike Trésor.

Met Mike Trésor had KRC Genk de absolute assistkoning van de Jupiler Pro League in huis. Bij KRC Genk houden ze er stevig rekening mee dat hij deze zomer wel eens andere oorden zou kunnen opzoeken.

Daarvoor hadden de Limburgers al Alieu Fadera van Zulte Waregem op het oog, maar de concurrentie vanuit de Jupiler Pro League is bijzonder groot voor de jonge speler van de degradant.

© photonews

Volgens Het Laatste Nieuws mikte Genk ook op Keita Nakamura van LASK Linz. De 22-jarige Japanner stond tijdens de voorbije wintermercato ook al hoog op het lijstje van de club, maar toen lukte het niet om hem binnen te halen.

In de Oostenrijkse Bundesliga scoorde hij dit seizoen in 31 matchen 14 goals en deelde hij ook 7 assists uit. Er is veel interesse echter voor de Japanner die drie jaar geleden ook even voor STVV speelde.

Moed niet opgegeven

Ook Feyenoord en PSV zouden geïnteresseerd zijn voor de Japanner met een marktwaarde van zo'n 5 miljoen euro. En de Rotterdammers leken beet te hebben.

Maar: Genk heeft de strijd nog niet opgegeven, weet HLN. Ze zouden een nieuwe poging willen wagen om hem alsnog naar de CEGEKA-Arena te krijgen.