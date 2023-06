Arthur Theate grapt over zijn polyvalentie tijdens persconferentie van Rode Duivels

Vanmiddag vond er opnieuw een persconferentie van de Rode Duivels plaats in Tubeke. De Rode Duivels blikken vooruit op de wedstrijden tegen Oostenrijk en Estland.

Verdediger Arthur Theate en middenvelder Orel Mangala waren vandaag van de partij. Beide spelers zijn sinds kort nog maar aanwezig in de selectie van de Rode Duivels maar krijgen toch al het vertrouwen van nieuwe bondscoach Domenico Tedesco.

Vooral Arthur Theate lijkt een vaste waarde te worden. De verdediger speelt momenteel bij Stade Rennes waarmee hij vierde eindigde in de Franse eerste klasse. De ex-speler van KV Oostende speelde 35 wedstrijden centraal achterin en bereikte met zijn club hun doelstelling: Europees voetbal afdwingen.

Bij de Rode Duivels speelt Theate opvallend op de linksachterpositie. Al heeft hij daar zelf geen probleem mee. "Ach, ik kan zeker leven met die positie. Bij de Rode Duivels zou ik overal spelen, zelfs in de goal. (lacht) Ik ben opgeleid als centrale verdediger en natuurlijk had ik een korte aanpassingsperiode nodig, maar dat is normaal. De taken achterin zijn ook duidelijk en ik zie mijn polyvalentie als een voordeel."