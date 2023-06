📷 'Lommel SK haalt speler weg bij Nederlandse kampioen'

Feyenoord en Lommel SK zijn het eens geworden over de transfer van Dermane Karim. De 19-jarige middenvelder tekent bij de club uit Belgiƫ een contract voor de duur van vijf seizoenen.

Karim Dermane had bij Feyenoord nog een verbintenis tot medio 2026, maar dat wordt niet uitgedaan. Karim maakte in de winter van 2022 de overstap naar Feyenoord en speelde in het afgelopen anderhalf seizoen voornamelijk zijn wedstrijden in het beloftenteam van de club.

De Togolees international debuteerde op 11 mei 2022 in de hoofdmacht van Feyenoord. Tijdens het gewonnen uitduel met Go Ahead Eagles (0-1) kwam de middenvelder in de slotfase binnen de lijnen. Het bleef echter bij die ene wedstrijd op het hoogste niveau.

"We zijn blij dat we een speler met het potentieel van Karim naar Lommel kunnen halen", zei Performance Director James McCarron over de transfer.

Eerder legde Lommel ook al Igor Vetokele vast als nieuwkomer.