'Paris Saint-Germain maakt verrassende vraagprijs voor Kylian Mbappé bekend'

Heibel in het Parc des Prinses. Kylian Mbappé liet Paris Saint-Germain weten dat hij zijn contract in 2024 niet verlengt.

Kylian Mbappé ligt nog tot 2024 onder contract bij PSG. In zijn overeenkomst zit een optie waarbij hij eenzijdig voor een extra seizoen kan kiezen, een optie waarvan de Franse club uitging dat hij die hoe dan ook zou nemen.

Volgens Mbappé heeft hij de club vorige zomer al ingelicht dat hij dat niet zou doen en werd dat nu via een officiële brief nog eens bevestigd. Bij PSG kunnen ze alvast niet lachen met die keuze, want dat betekent dat Mbappé in 2024 transfervrij kan vertrekken.

En dus moet hij deze zomer in allerijl verkocht worden. Volgens ESPN wil PSG een bod van minimaal 150 miljoen euro aanvaarden. Indertijd betaalden zij zelf 180 miljoen euro aan AS Monaco voor Mbappé.

Ook president Emmanuel Macron heeft zich al gemoeid in het dossier. Hij liet weten dat hij er alles aan zal doen om Mbappé te overtuigen een jaartje langer bij PSG te blijven.

Het is vooral uitkijken wie een dergelijk bedrag wil, maar vooral ook kan betalen. Voorlopig lijkt enkel Real Madrid de ploeg die een gooi wil doen naar de Franse superster.