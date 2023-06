Koni De Winter heeft absoluut geen spijt van keuze: "Zoals ze in Italië zeggen: de rekening wordt pas na het eten betaald"

Koni De Winter mocht dit seizoen op uitleenbasis bij Empoli voor het eerst écht proeven van Italiaans profvoetbal, maar hoopt nog steeds op een doorbraak bij het grote Juventus.

“Het is een leerrijk jaar geweest. Ik had wat pech met blessures, maar de minuten die ik heb gekregen heb ik goed benut. Het enige dat een beetje jammer was, is het feit dat ik gehuurd werd", aldus de belofte-international voor Het Nieuwsblad.

De Antwerpse verdediger hoopt volgend seizoen stappen te kunnen zetten bij Juventus. "De mensen bij Empoli zijn heel goed geweest voor mij, maar als huurspeler voel je toch altijd dat je iets anders behandeld wordt. Volgend seizoen wil ik graag spelen voor een ploeg waarvan ik ook eigendom ben. Hopelijk Juventus.”

Enkele Belgische clubs probeerden De Winter de voorbije maanden en jaren definitief in te lijven. “Maar ik heb geen spijt dat ik daar niet op ben ingegaan. Dit was ook een heel goeie ervaring. Ik heb een heel seizoen Serie A gespeeld, in grote stadions, tegen grote ploegen. Met een spits als Olivier Giroud heb ik bijvoorbeeld mijn handen vol gehad. Ontzettend interessant."

De rekening wordt pas na het eten betaald"

Daarmee wilt hij absoluut niet neerkijken op de Jupiler Pro League. "Uiteraard kan in de Belgische competitie spelen ook leerrijk zijn, maar iedereen moet zijn eigen weg kiezen. Zoals ze in Italië zeggen: de rekening wordt pas na het eten betaald.”