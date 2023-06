Mathijssen blikt tevreden terug op oefenwedstrijd: "Als we maar aantal dingen zien die we vooraf afgesproken hebben"

Onze Belgische beloften kenden gisteren weinig problemen met Israël. Coach Jacky Mathijssen blikt tevreden terug.

Ook al was Israël gisteren erg zwak, Mathijssen zag enkele patronen in het spel van de Belgen terugkomen. "Winnen is altijd mooi. Als dat niet lukt in een oefenwedstrijd is dat niet erg, als we maar een aantal dingen zien die we vooraf afgesproken hebben. Ik ben zeer tevreden met deze winst. Er zijn altijd werkpunten."

Belangrijkste vooral: niemand liep een blessure op. Dat is cruciaal in aanloop naar het EK. "Qua engagement, inzet en taakinvulling kan ik alleen maar heel tevreden zijn. Winnen zonder blessures is een dubbele bonus. Er kan altijd iets gebeuren, het is en blijft voetbal."

Zondag reizen de Belgen naar Georgië, waar ze woensdag hun eerste wedstrijd van het EK spelen tegen Nederland. Dat zal alvast een heel ander paar mouwen zijn.