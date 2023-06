Debuteren bij de nationale ploeg, ondanks lang niet spelen: "Nog energie over"

Bij de Rode Duivels maakten enkele spelers zaterdagavond hun debuut. Opvallend was dat ook Aster Vranckx daarbij was.

Hij speelt al een tijdje niet bij AC Milan, maar debuteerde wel bij de Rode Duivels. Het kan verkeren zei Bredero en dat is precies wat er voor Vranckx gebeurde.

“Spelen voor de nationale ploeg was iets waar ik al heel lang van droomde. Die droom is in vervulling gegaan”, citeert Het Nieuwsblad de breed glimlachende Aster Vranckx na zijn eerste minuten als Rode Duivel.

“Ik had in lange tijd geen wedstrijd meer gespeeld. Het voelde goed. Ik ben eigenlijk supertevreden. Ik was niet bepaald zenuwachtig maar ik wilde wel een goeie eerste indruk laten. Ik denk dat ik geen slechte eerste wedstrijd heb gespeeld. Spijtig dat ik die een kans er niet in kon trappen. Ik had het niet meteen in de gaten maar dan zag ik dat ik vrij stond en trapte ik. Ik zag hem binnen gaan.”

In Estland is hij er normaal niet bij, hij trekt meteen door naar de U21. “Na deze interland ga ik wellicht door naar de U21 en daar ligt mijn volle focus op. De bedoeling is dat we dat gaan winnen. Ik heb niet veel gespeeld dus ik heb nog wel energie over.”