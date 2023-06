'Ondanks matig seizoen komt speler van Club Brugge in aanmerking voor toptransfer'

Club Brugge wil snel aan het nieuwe seizoen beginnen. De kater van het voorbije jaar moet dringend doorgespoeld worden.

Trainer Ronny Deila is de man die weer vuur moet brengen in het Jan Breydelstadion. Het is uitkijken hoeveel spelers bij Club Brugge tijdens de zomer nog zullen vertrekken richting andere competities.

Volgens RMC Sport zou blauwzwart Clinton Mata wel eens kunnen kwijtspelen. Hij speelde nochtans geen topseizoen voor Club Brugge, al zat hij ook met het nodige blessureleed geregeld aan de kant.

Het medium meldt dat de Franse topclub Olympique Lyon de nodige interesse heeft in Mata. Een mooie transfer voor hem, al was Lyon het voorbije seizoen een beetje in hetzelfde bedje ziek als Club Brugge.

De Franse ploeg speelde nooit mee voor de prijzen en eindigde op een teleurstellende zevende plaats. Het contract van Mata op Jan Breydel loopt nog tot midden 2026. Zijn marktwaarde bedraagt momenteel 4,5 miljoen euro.