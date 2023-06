Done deal: Rik De Mil heeft keuze over zijn toekomst genomen

Wat zal Rik De Mil volgend seizoen doen? De voorbije weken waren er heel veel geruchten en berichten over, nu is de knoop eindelijk doorgehakt.

Rik De Mil zag de voorbije dagen zijn opties wel drastisch verkleinen. Zowel bij Celtic Glasgow als bij Standard werden andere keuzes gemaakt.

En dus was er eigenlijk maar één echte optie meer over. Eentje die De Mil wel zelf ook altijd in zijn achterhoofd hield.

Langer bij Club Brugge

Die keuze, dat is 'gewoon' blijven bij Club Brugge. Er waren weliswaar nog andere opties, maar De Mil voelde zich in zijn sas bij blauw-zwart.

En hij is er ook geliefd. Bij Club NXT maakte hij indruk, als T1 gaf hij op het einde van het seizoen de jeugd ook veel kansen. Dat doet het beste vermoeden voor de toekomst.

Rik De Mil blijft bij Blauw-Zwart! 😍🔵⚫️ — Club Brugge KV (@ClubBrugge) June 19, 2023

De Mil zal dus assistent worden van Ronny Deila. “De afgelopen maanden waren een unieke ervaring en hebben mij als trainer heel wat bijgebracht. Ik wou voor volgend seizoen enkel meestappen in een verhaal waar ik mezelf 100% kon in vinden."

"Na gesprekken met Bart, Vincent en de nieuwe coach Ronny Deila ben ik ervan overtuigd dat ik een belangrijke rol kan spelen in de trainersstaf voor volgend seizoen", aldus De Mil op de webstek van blauw-zwart.