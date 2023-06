Marc Degryse ziet één belangrijk verschil tussen de ploeg van Martinez en Tedesco

De Rode Duivels bleven zaterdag steken op een gelijkspel tegen Oostenrijk. Een overtuigende partij was het alvast niet.

De komende twaalf maanden worden bijzonder belangrijk voor de Rode Duivels. “Het zou goed zijn voor de ontwikkeling van Castagne, Faes en Theate dat zij in clubverband meer en meer geconfronteerd worden met de eisen van het internationale topvoetbal”, zegt Marc Degryse aan Het Laatste Nieuws.

Veel zal afhangen van bij welke ploeg zij spelen. In het verlengde daarvan geldt dat eigenlijk ook voor Lukebakio, Lukaku, Onana en Lavia. “Wat wordt de setting voor al die jongens in de komende twaalf maanden? De zomer wordt heel belangrijk voor hen.”

Dat maakt volgens Degryse het grote verschil tussen de selectie die ex-bondscoach Roberto Martinez had en deze van Tedesco. “Martínez beschikte over spelers die allemaal bij Europese topclubs speelden, zij waren de druk gewend en wisten wat winnen inhield. Dat is nu toch anders. Nu hebben we te maken met een proces dat zal gebeuren met vallen en opstaan.”

Degryse kan daar het nodige begrip voor opbrengen en dan moet je je aan kleine dingen optrekken. “Daarom snap ik dat Tedesco trots was op de tweede helft tegen Oostenrijk. Hij heeft daar een basis gezien. We hebben een jaar te tijd om de machine af te stellen”, besluit de analist.