Trieste primeur: land blijft in kleedkamer na racistische bejegeningen van tegenstander

In Ritzing werd gespeeld tussen Qatar en Nieuw-Zeeland in een oefeninterland. De Nieuw-Zeelanders kwamen op het kwartier op voorsprong via Stamenic.

Dat was ook meteen de ruststand, maar de wedstrijd zal niet de geschiedenisboeken ingaan vanwege zijn score. Er gebeurde namelijk iets heel ergs.

Speler Michael Boxall van de Kiwi's werd in de eerste helft racistisch bejegend door een Qatarese speler. Hij ging verhaal halen bij de arbitrage, maar die greep niet in.

En dus besloten de spelers van Nieuw-Zeeland om tijdens de rust gewoon in de kleedkamers te blijven. Zij wilden niet meer spelen.

Michael Boxall was racially abused during the first half of the game by a Qatari player.



No official action was taken so the team have agreed not to come out for the second half of the match.