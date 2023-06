De persconferentie van Jacky Mathijssen werd even héél surrealistisch door UEFA-protocol

Het UEFA-protocol, het is al eens wat. En ook in Georgië was het voor het EK voor beloften niet anders. En dat leverde dan ook vreemde zaken op.

Jacky Mathijssen sprak de pers toe in Tbilisi. Vooral Belgische pers tekende present voor de bondscoach van de U21.

Vanuit 'internationale hoek' was enkel Voetbal International ter plaatse. En zij wilden dan ook graag wat vragen stellen aan Mathijssen.

De UEFA. Geweldige organisatie toch 😅



De buitenlandse media moeten de vragen in het Engels stellen. Er zit 1 buitenlands medium in de zaal: VI. Dus een lekker ongemakkelijk gesprek in het Engels volgde.



Nu praten de Belgische collega’s gezellig in het Vlaams met de bondscoach — Stef de Bont (@stefdebont_vi) June 20, 2023

Dat probeerde journalist Stef De Bont in het Nederlands, maar hij kreeg nee op het rekest. De vragen moesten in het Engels gesteld worden. Dat was wat Mathijssen zelf ook aangaf: "Ik wil het UEFA-protocol volgen", klonk het. En dus spraken twee Nederlandstaligen tegen elkaar in het Engels. Surrealisme ten top.