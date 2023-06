Van de beloften naar titularis bij de A-kern: de steile opmars van Aster Vranckx

Domenico Tedesco gaf door de afwezigheid van Amadou Onana de kans aan Aster Vranckx om te debuteren in Estland. Een steile opmars voor de 20-jarige middenvelder.

Aster Vranckx was tot voor kort nog belofte bij de Rode Duivels, nu kreeg hij zijn debuut in de basis bij de A-kern. En dus gaat het snel.

Woensdag zal hij er niet bij zijn tegen Nederland op het EK U21, maar hij sluit wel aan in Georgië voor de volgende wedstrijden.

Vis in het water

De kapitein van de beloften is bezig aan een sterke opmars. "Ik ben blij dat ik ben opgeroepen en dat ik kon starten", aldus Vranckx zelf na de wedstrijd.

Met een assist op de 0-1 van Lukaku deed hij het prima, als een vis in het water. "Het is makkelijker spelen in een topteam met topspelers rondom je. Iedereen werkt om te mogen spelen, we zullen zien hoe het in de toekomst zal evolueren."