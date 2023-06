Koni De Winter blikt vooruit op zwaar duel tegen thuisploeg Georgië

Koni De Winter liet zich woensdagavond tegen Nederland in de positieve zin opmerken. Zaterdag is thuisland Georgië de tegenstander.

Koni De Winter speelde een puike partij, achterin bij de Jonge Duivels naast Zeno Debast. “Ik weet dat ik op hem kan rekenen en hem kan vertrouwen. De communicatie tussen ons is goed”, zei De Winter op een persconferentie.

Het voorbije seizoen stond De Winter 14 keer op het veld bij Empoli, de club waaraan hij uitgeleend werd door Juventus. “Ik heb veel geleerd door tegen topspitsen en -teams te spelen. Ik heb ervaring opgedaan. In het begin maakte ik fouten, maar die heb ik vervolgens rechtgezet.”

Al leek zijn deelname aan het EK wel aan een zijden draadje te hangen, want in april liep hij nog een knieblessure op. Toch is hij er door hard werken in geslaagd om nu opnieuw top te zijn op dit EK.

Zaterdag volgt al de tweede groepswedstrijd, tegen thuisploeg Georgië dat met 2-0 de maat nam van Portugal. Met wellicht veel volk in de tribune. “Het is altijd leuker als er supporters zijn. Voetballers willen voor veel fans spelen. We krijgen een goede kans, want met een zege komen we in een gunstige positie”, besloot De Winter.