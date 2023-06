Matz Sels heeft punten gepakt in het hoofd van Tedesco

Veel werk moest hij niet opknappen, maar Matz Sels heeft wel punten gepakt voor en met de Rode Duivels. En zeker bij de bondscoach.

"Ik heb me proberen te concentreren op de wedstrijd. Niet op het gedoe errond", aldus Sels achteraf over de situatie rond Thibaut Courtois. Die had zijn kat gestuurd naar Estland.

"Ik wist zondag dat ik zou spelen en had dus enkele dagen tijd om me voor te bereiden. En het ging wel goed", vond de doelman van Straatsburg.

"Het was belangrijk voor mij om me te laten zien. Ook voor het vervolg van de campagne en met oog op het EK 2024 in Duitsland."

Laten zien

"Ik wil laten zien dat ik er ben voor de ploeg. Wat er gebeurd is met Thibaut? Daar weet ik niets van, ik heb me op de match geconcentreerd."

Met zijn prestatie, clean sheet en voorbeeldig gedrag zal hij zeker en vast punten gescoord hebben bij Tedesco. Benieuwd wat dat zal geven richting september.