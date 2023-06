OFFICIEEL Antwerp ziet speler aan de slag gaan in de Championship

Het Engelse Birmingham City laat op haar officiële kanalen weten dat Koji Miyoshi van Royal Antwerp FC bij hen aan de slag gaat.

De Japanse spits vertrekt transfervrij op de Bosuil, zijn contract was ten einde. Miyoshi gaat op 1 juli aan de slag bij de club uit de Engelse tweede klasse. Hij tekende in Engeland een contract voor twee seizoenen.

Hij arriveerde in augustus 2019 naar Antwerpen. “Birmingham wilde me echt. Ik voelde dat ik hier wil zijn. Toen ik met de coach sprak, zag ik dat ze een heel goede visie hadden”, vertelde Miyoshi op de website van de club.

Birmingham City eindigde vorig seizoen op de 17e plaats op een totaal van 24 ploegen.

Ohhhh Koji Miyoshi! 🤩



Read all about the arrival of Blues' second summer signing.