Rafael Benitez heeft na zijn vele avonturen nog een keer beet: terugkeer naar topcompetitie is eindelijk een feit

Rafael Benitez krijgt er maar geen genoeg van. De man van vele avonturen in verschillende competities keert terug naar zijn thuisland voor de volgende uitdaging in zijn trainerscarrière.

Zijn passage bij Everton was maar van kortstondige duur. In juni 2021 had de Spanjaard nog zijn handtekening gezet onder een contract voor drie jaar bij The Toffees. Het werd slechts een verblijf van zes en een halve maand, omdat Everton naar de degradatiezone aan het afglijden was. Uiteindelijk bleef het nipt in de Premier League.

Voor een coach met de adelbrieven van Benitez is er echter nog voldoende vraag. Hij heeft dan ook absolute topclubs als Liverpool, Inter en Chelsea gecoacht. Het absolute hoogtepunt in zijn loopbaan was het veroveren van de Champions League met Liverpool in 2005.

✅👓 Principio de acuerdo para que 𝐑𝐚𝐟𝐚 𝐁𝐞𝐧𝐢́𝐭𝐞𝐳 sea el entrenador del @RCCelta100 💙#100AnosdeAfoutezaeCorazón — RC Celta (@RCCelta) June 23, 2023

Dat is uiteraard al een hele tijd geleden en tegenwoordig is het vooral bij middenmotors dat Benitez nog goed in de markt ligt. Celta de Vigo, de nummer 13 het voorbije seizoen in La Liga, kondigde trots de komst aan van een coach met zovele prijzen op zijn palmares. Benitez keert na zeven jaar dus terug naar de Spaanse competitie.