Frank Boeckx schat in hoe het nu verder moet met Jonge Duivels op EK voor beloften

De Jonge Duivels gaven zaterdag een 0-2-voorsprong uit handen. Alles wordt beslist in de laatste groepswedstrijd tegen Portugal.

De Jonge Duivels speelden zaterdag 2-2 gelijk tegen thuisland Georgië. Vooral een zware opdoffer als je 0-2 voorop stond en uiteindelijk ziet hoe de match uit handen gegeven wordt.

“Nu is het zaak om snel de knop om te draaien, alles te bespreken en opnieuw dat trainingsveld op te stappen”, zegt Frank Boeckx op Sporza over het EK van de beloften.

“Dit België is tegen niemand kansloos. Alleen moeten de spelers nu met de druk omgaan. Dat hadden ze kunnen vermijden. En tegen Portugal zullen ze twee goede helften nodig hebben om door te stoten.”

Al is er eerst en vooral veel mentaal oplapwerk te verzetten. “Er zullen jongens zijn die moeilijker met deze klap zullen omgaan als andere. Het is aan de ervaren coach om daarmee om te gaan. We moeten het niet altijd te negatief bekijken. Jacky Mathijssen zal er zeker een draai aan geven.”