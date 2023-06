Het verschil tussen Antwerp en Beerschot kan op dit moment niet groter zijn

Er is niet alleen een verschil tussen de reeks waarin de Antwerpse stadsgenoten spelen, maar ook financieel en op het vlak van ambities is er een wereld van verschil.

Terwijl Antwerp de Jupiler Pro League won en de Croky Cup om hun schouw mocht plaatsen, is de situatie bij Beerschot helemaal anders. Een paar speeldagen voor het einde mochten ze de kleine kans die ze hadden op promotie al snel aan de kant schuiven.

Antwerp kent bestuurlijke stabiliteit met Paul Gheysens als voorzitter en mecenas van de club. Al steekt hij niet onder stoelen of banken dat het de doelstelling van de club is om break-even te draaien op termijn. De uitgaande transfer van William Pacho naar Frankfurt is daar al een eerste stap in.

Beerschot kende vorig seizoen een goede transferperiode door vooral in te zetten op jonge Belgische spelers. Het was dan ook niet abnormaal dat dit niet direct rendeerde. Zo een strategie heeft tijd nodig. Met een paar (ervaren) versterkingen dan zou Beerschot komend seizoen wel voor de promotie kunnen strijden.

Daar wringt echter het schoentje. Vorig boekjaar kende Beerschot een verlies van 15 miljoen euro dat werd afgedekt door de drie aandeelhouders van de club. De hoofdaandeelhouder van Beerschot, United World Group van de Saudische prins Abdullah bin Musa'ad, wil echter de club zo snel mogelijk verkopen.

Dit houdt in dat er momenteel geen transfer worden afgerond en dat er alleen geld beschikbaar is om de kosten voor het lopend seizoen te dekken. Het enigste waar Beerschot kan op hopen is dat de club snel wordt verkocht. Zo kan er opnieuw vooruit worden gekeken. Al is de situatie bij KV Kortrijk en KV Oostende het voorbeeld dat dit er niet altijd voor zorgt dat het dan beter zal gaan.

De komende jaren ziet het er dus niet uit dat het verschil tussen beide clubs snel zal weggewerkt worden. Zeker niet als Antwerp kan proeven van de vetpotten van de Champions League.