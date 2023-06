Tweede helft was het vooral verdedigen geblazen, maar 'Cancelo van de Kempen' lijkt klaar voor het echte werk

De tweede helft tegen Georgië speelde niemand op niveau, maar als we er iemand moeten uitkiezen de eerste helft: Maxim De Cuyper. De linksback, die uitgeroepen werd tot man van de match, was alomtegenwoordig en lijkt stilaan klaar voor het echte werk.

Bij de openingstreffer tegen Georgië liet hij zijn torinstinct nogmaals zien, maar vooral zijn assist op Ramazani illustreerde de eerste helft van Maxim De Cuyper. Alertheid, overal een stapje voor op zijn concurrent en een neus voor assists en doelpunten. 'Cancelo van de Kempen', zoals hij door Filip Joos al eens genoemd werd, is meer dan een linksback alleen.

Een linkerflank die zowel aanvallend als verdedigend alomtegenwoordig is, een neus voor doelpunten en assists heeft en ook nog eens centraal uit de voeten kan. Een zeldzaam profiel, en dat merkte ook Frank Boeckx bij de rust. "Hij heeft alles in huis om bij een topclub te spelen. Zowat elke Europese topclub zoekt linkerverdedigers, centraal of op de flank.”

Bevestigen

Natuurlijk is het voor de jonge flankspeler zaak om eerst bij Club Brugge te bevestigen. Na twee succesvolle jaren bij Westerlo, waar hij steeds meer een sleutelpion werd, heeft De Cuyper alvast de perfecte evolutie doorgemaakt. "Club Brugge heeft een goede zaak gedaan door hem uit te lenen aan Westerlo. Hij speelde in 2020 tegen Man Utd, maar dat kwam nog vroeg. Hij heeft een zeer goede ontwikkeling doorgemaakt de laatste jaren”, aldus Dennis Van Wijk.

Mogen debuteren in de Europa League tegen Manchester United: Club Brugge zag toen al wat De Cuyper allemaal in zijn mars had. Intussen lijkt de krullebol klaar om de concurrentie aan te gaan met Bjorn Meijer, die het voorbije seizoen een vaste waarde werd bij Club en net zoals De Cuyper over enorm goede voeten beschikt. Blauw-zwart heeft in ieder geval heel wat weelde op die flank.

En de Rode Duivels? De linksbackpositie is al jarenlang een probleem bij onze nationale ploeg, en dat weet Domenico Tedesco natuurlijk ook. De Cuyper maakte eerder al deel uit van de voorselectie van onze bondscoach, en zal tegen Georgië een goede indruk hebben nagelaten. Tedesco was een opvallende toeschouwer tijdens België-Georgië zaterdag.

Het lijkt erop dat de flankspeler binnenkort zijn kans zal krijgen onder Tedesco. Waar er op de rechterflank heel wat opties zijn bij de Belgen, is linksback een probleempositie. In de oefeninterland tegen Duitsland werd Alexis Saelemaekers er al eens uitgetest, zonder succes. Arthur Theate deed het meer dan degelijk tegen Estland, maar is van nature een centrale verdediger.

Zuivere linksachters zijn een zeldzaam type, en Maxim De Cuyper is zo iemand. Afwachten of hij bij Club Brugge de positieve lijn kan doortrekken.