OFFICIEEL: Antwerp-speler verrast en stopt met onmiddellijke ingang met voetballen

Viktor Fischer was enkele jaren geleden nog dé wonderboy van AFC Ajax. Op 29-jarige leeftijd kondigt hij zijn voetbalpensioen aan.

Fischer werd dit kalenderjaar door Antwerp FC uitgeleend aan AIK. Op de Bosuil slaagde hij er niet in om zijn carrière te herlanceren. Ook in Zweden liep het allesbehalve van een leien dakje.

Blessureleed

Fischer heeft nog een contract tot medio 2025 bij The Great Old, maar hij beslist om meteen te stoppen met voetballen. De reden: een aanhoudend blessureleed.

Viktor Fischer (29) zet een punt achter zijn voetbalcarrière. Aanleiding is een aanslepende blessure. Fischer werd door RAFC tot het einde van het kalenderjaar uitgeleend aan AIK in Zweden. Op zijn vraag worden de contracten met beide clubs in onderling overleg verbroken. pic.twitter.com/hCo4abHo2x