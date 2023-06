Propere handen: na Verhaeghe, Louwagie & co koopt opnieuw iemand proces af met minnelijke schikking

In 'Operatie Propere Handen' komen steeds minder mensen uiteindelijk voor de rechter. Opnieuw is er een minnelijke schikking getroffen.

Liefst 56 mensen werden door het federale parket doorverwezen naar de strafrechter, maar ondertussen werden er al wat minnelijke schikkingen getroffen.

De laatste die daarvoor is gegaan? Peter Maes, de gewezen coach van onder meer Sporting Lokeren. Hij heeft daarover goed nieuws gekregen van de kamer van inbeschuldigingstelling.

© photonews

Peter Maes zal een boete betalen aan de fiscus en de staat, maar zal dus niet meer vervolgd worden. Dat wordt door alle grote media bevestigd.

Maes is al lang niet de eerste die een eventuele vervolging afkoopt. Het parket was zelf ook vragende partij in diverse zaken daartoe.

Lange lijst

Roger Lambrecht is overleden. Keeperstrainer Erwin Lemmens van de Rode Duivels, Bart Verhaeghe en manager Vincent Mannaert van Club Brugge, Michel Louwagie van AA Gent, Matthias Leterme van KV Kortrijk, Herbert Houben, Patrick Janssens, Herman Nijs en Filip Aerden (ex-Genk) en oud-bestuurslid Paul Van der Schueren van OH Leuven troffen eerder al een minnelijke schikking.

Zij moeten allemaal niet meer voor de rechter verschijnen. De Kamer van Inbeschuldigingstelling in Antwerpen heeft de afkoopregeling goedgekeurd die het federaal parket heeft gesloten voor allen.