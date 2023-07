Genk vandaag met 15- en 16-jarigen in eerste oefenduel, daarna wordt het helemaal zwaar

Genk begint zijn voorbereiding vandaag traditiegetrouw op het veld van buur Termien. Daarna volgen nog oefenmatchen tegen OH Leuven, Zulte Waregem, PAOK Saloniki, Sporting en Burnley. Niet mis... "Een bewuste keuze", aldus trainer Wouter Vrancken.

Stuk voor stuk sterke tegenstanders dus. "Onze voorbereiding is zo kort dat we ervoor gekozen hebben om enkel tegen ploegen uit de hogere reeksen te spelen. We moeten er binnen een paar weken meteen staan, dan is het goed om al gewend te zijn aan tegenstanders die een hoge snelheid van uitvoering hebben", verklaart Vrancken in HBvL.

Tegen Termien moet Vrancken nog al zijn internationals missen. Een kans voor jonge talenten om zich in de kijker bij de hoofdcoach te spelen. “We missen bijna de volledige basisploeg van vorig jaar. Onze internationals worden zaterdag vervangen door een heleboel jonkies. En dan heb ik het niet enkel over jongens van 18 of 19 jaar, want er zitten er ook van 17, 16 en zelfs 15 tussen."