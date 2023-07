't Is zover: Dessers gaat bij absolute traditieclub aan de slag

Cyriel Dessers is een globetrotter. Na een jaartje Cremonese verlaat hij de Italiaanse club en gaat over de plas aan de slag. Deze week moet zijn transfer naar Glasgow Rangers rond zijn.

Er zijn immers al medische testen ingepland. Als die - zoals verwacht - vlot verlopen, tekent hij een contract voor vier jaar bij de Schotse topclub. Rangers legt zo'n vijf miljoen euro op tafel voor de spits.

Ook Feyenoord-speler Danilo (24) stond in de belangstelling om de nieuwe spits van The Gers te worden, maar dat gaat dus niet door. Feyenoord en Rangers raakten het niet eens over de transfersom voor de Braziliaanse aanvaller.

En zo wordt Cyriel Dessers dus de nieuwe spits van Rangers. Knappe transfer voor de Belg, die vorig seizoen goed was voor 6 doelpunten en 2 assists bij degradant Cremonese.