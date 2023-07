Voorzitter Inter Miami smijt loon van Lionel Messi gewoon op straat

Bij Inter Miami zijn er geen geheimen, ook niet als het over toptransfer Lionel Messi gaat. Directeur en eigenaar Jorge Mas heeft zijn loon gewoon op de straatstenen gesmeten.

"Het ligt tussen de vijftig en zestig miljoen dollar per jaar", liet Mas weten bij El Pas. Messi levert daarmee in, maar gaat op andere gebieden meer verdienen. Na zijn pensioen krijgt hij een aandeel in de club en deelt hij mee in de winsten die Apple en Adidas maken rondom Inter Miami.

Daarmee kan hij meer verdienen dan zijn loon. Mas liet ook weten dat de deal al een hele tijd geleden werd opgezet. "In 2019 begonnen we te denken aan hoe we hem naar Miami konden halen. We hebben heel veel gesprekken met Jorge (de vader en zaakwaarnemer van Messi, red.) gehad. David (Beckham, eigenaar van Inter Miami, red.) heeft ook met Messi gesproken, maar alleen over voetbal."

Mas hoopt dan ook dat de impact van de komst van Messi ongelooflijk zal worden. Hij spreekt over een vertienvoudiging van het aantal leden. "De Amerikaanse fan is geïnteresseerd in de beste speler ter wereld."