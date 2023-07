'Vincent Kompany schoffeert Antwerp met laag bod op sterkhouder'

Antwerp wil komend seizoen opnieuw voor de prijzen gaan én zich ook kwalificeren voor de Champions League. De kern moet dus breder en sterker worden als Antwerp op meerdere fronten wil presteren.

Maar qua transfers is het momenteel redelijk stil. Jacob Ondrejka en George Ilenikhena zijn momenteel de twee enige echte inkomende transfers. Willian Pacho, Alexis De Sart, Pieter Gerkens en Koji Miyoshi vertrokken.

Butez niet naar Burnley

Het vertrek van enkele sterkhouders blijft wel niet uitgesloten. Doelman Jean Butez speelde zich de afgelopen maanden in de belangstelling met zijn 27 clean-sheets in 42 wedstrijden. Onder meer Burnley en Vincent Kompany zouden interesse tonen.

Volgens Sacha Tavolieri heeft Burnley ook al een bod gedaan van 3,5 miljoen euro met nog bonussen van 1 miljoen euro. Dit was echter ruim onvoldoende voor Antwerp en de deal gaat dan ook niet door. Burnley greep ook al naast Bart Verbruggen en zou zijn pijlen nu richten op Manchester City-talent James Trafford.

🔴 Infos #RAFC

I understand last bid rejected by Royal #AntwerpFC for Jean Butez from #BurnleyFC was 3,5M€ + 1M€ as a bonus.

❌ There is big feeling of waste inside that the deal. #twitterclarets pic.twitter.com/mkudDezxbF