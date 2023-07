Chelsea ziet na 11 seizoenen en 9 trofeeën clublegende vertrekken

Chelsea heeft van César Azpilicueta afscheid genomen. Normaal gezien zal de Spanjaard voor 2 seizoenen naar Atletico Madrid verhuizen.

In een videoboodschap kondigde César Azpilicueta (33) zijn afscheid bij Chelsea aan. Hij had nog een contract tot 2024, maar hij zal dat laatste jaar niet meer uitdoen.

Azpilicueta is namelijk op weg naar Atletico Madrid waar een contract van 2 seizoenen klaarligt. De rechtsback moet enkel nog medische tests afleggen daarna is de definitieve overgang slechts een kwestie van tijd.

De Spanjaard is een echte legende bij Chelsea. In 11 seizoenen speelde hij 508 wedstrijden en was hij goed voor 17 goals en 56 assists. Ook pakte hij 9 trofeeën, waaronder de Champions League, 2 keer de Premier League, de FA Cup en het WK voor Clubs.

UPDATE 16.42 UUR

Atletico bevestigde de komst van Azpilicueta en de Spanjaard tekende een contract tot midden 2025. Hij zal meteen bij de start van de voorbereiding kunnen aansluiten.