Chelsea-trainer Mauricio Pochettino onthult wat hij nog verwacht van Romelu Lukaku

Romelu Lukaku weet nog altijd niet waar zijn toekomst ligt. Ondertussen heeft Chelsea-coach Pochettino uitgesproken wat hij verwacht van Lukaku.

Romelu Lukaku geniet nog enkele dagen van vakantie en verbleef de voorbije week op Italiaanse eiland Sardinië. Volgende week beginnen echter de voorbereidingen bij de meeste Europese clubs weer en Lukaku weet nog altijd niet waar hij komend seizoen speelt.

Op dit moment is hij nog een speler van Chelsea en de nieuwe trainer, Mauricio Pochettino, heeft verklaard wat hij van Lukaku verwacht. "Hij moet zich de 12de of de 13 juli melden voor de start van de voorbereiding", zei Pochettino bij The Athletic.

"Zoals alle spelers, is het eerste wat ze doen als ze aankomen, naar mijn kantoor komen om mij te zien. Dat is wat ik verwacht als hij nog steeds een Chelsea-speler is", zei Pochettino nog over Lukaku. Maar of hij dan nog een Chelsea-speler is, valt nog af te wachten.

Manchester United en Inter zijn namelijk de transfer van doelman André Onana aan het afronden voor zo'n 55 miljoen euro. Met dat geld hoopt Inter dan Lukaku te kunnen kopen van Chelsea, want de Rode Duivel huren voor een tweede seizoen is geen optie.