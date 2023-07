Toestand voormalig topkeeper stabiel, maar zorgelijk: "Hij blijft voorlopig op intensive care"

Het gaat niet goed met Edwin van der Sar. Ajax heeft vandaag een nieuwe update gegeven over de toestand van de voormalig topkeeper.

Op vakantie in Kroatië werd de Nederlander getroffen door een hersenbloeding. “Zijn toestand is stabiel, maar nog steeds zorgelijk”, aldus de club. De informatie wordt gedeeld namens zijn vrouw Annemarie. “De familie Van der Sar is -net als Ajax- dankbaar en diep onder indruk van de vele steunbetuigingen.”

In juni besloot de voormalig speler van Ajax en Manchester United op te stappen als technisch directeur bij de Amsterdammers. Van der Sar was naar eigen zeggen helemaal 'op' na maandelang kritiek aan zijn adres. “Ik heb nu behoefte om afstand te nemen, tot rust te komen en om andere dingen te gaan doen”, zei hij toen.

De sportieve problemen bij Ajax hebben een grote impact gehad op de man. Het mindere seizoen en het vertrek van mededirecteur Marc Overmars vanwege grensoverschrijdend gedrag hebben veel stress veroorzaakt.