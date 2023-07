Harry Kane gaat eindelijk voor de prijzen spelen

Harry Kane gaat mogelijk eindelijk voor de prijzen spelen. Absolute topclub heeft hun bod verhoogd voor de Engelse international.

Harry Kane is één van de beste spitsen in de Premier League ne sterkhouder bij de Engelse nationale ploeg. Echter zijn prijzenkast oogt bijzonder leeg, maar daar kan wel eens snel verandering in komen. Al gaat dit niet bij Tottenham zijn.

Bayern München heeft namelijk hun bod verhoogd voor de Engelse international. Het originele bod was 70 miljoen euro, maar nu is er een nieuw bod neergelegd voor 80 miljoen euro met bonussen. Dit weet transfergoeroe Fabrizio Romano.

Bij Tottenham heeft hij nog geen prijs kunnen pakken, maar dit zou wel eens kunnen veranderen als hij naar Bayern München gaat. De Duitsers werden namelijk 33 keer kampioen, wonnen 20 keer de Duitse beker en zes keer wonnen ze de Champions League/ Europacup I.