Wat een toptalent heeft Genk in handen: El Khannouss weer belangrijk voor zijn land, met een prijs tot gevolg!

Bij Genk mogen ze hun toptalent koesteren en ook voor zijn land bewees hij al diensten. El Khannouss heeft nog eens laten zien wat hij allemaal in zijn mars heeft en ontpopt zich ook tot prijzenpakker.

Met Genk greep de 19-jarige middenvelder dan wel naast de landstitel enkele maanden geleden, met zijn land is het nu wel raak. Bilal El Khannouss toonde op het voorbije WK al zijn kunnen bij Marokko en deed met de U23 van de nationale ploeg ook mee aan de Afrika Cup voor beloften. Bondscoach van deze ploeg is Issame Charaï.

El Khannouss plaatste zich met Marokko voor de finale van de Afrika Cup U23. Tegenstander was Egypte. Dat kwam dankzij Hassan al snel op voorsprong, maar de doelpuntenmaker werd niet veel later met een rood karton naar de kant gestuurd. Held en antiheld dus.

Beslissing in verlengingen

In het derde kwartier maakte Begraoui gelijk en wel op aangeven van, jawel, Bilal El Khannouss. De tien Egyptenaren sleepten er nog wel verlengingen uit. Targhalline maakte in deze periode dan wel het beslissende doelpunt (2-1). Een trofee én een belangrijk aandeel in de triomf dus voor El Khannouss!