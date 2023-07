Vanaken en Nielsen zullen zich schrap mogen zetten, want Club Brugge haalde fameuze concurrent

Club Brugge heeft zijn teleurstellend seizoen achter zich gelaten en kijkt volop naar de toekomst. In de huidige jaargang moet het middenveld weer gevreesd worden. En daarom haalden ze Hugo Vetlesen. De 23-jarige middenvelder staat te boek als één van de beste Noren van het moment.

Vetlesen werd geboren in België, maar speelt voor de eerste keer buiten Noorwegen. Hij is in eerste instantie een concurrent voor Nielsen en Rits, maar moet ook Hans Vanaken het vuur aan de schenen leggen. Hij kan immers overal centraal op het middenveld uit de voeten.

Vanaken, Nielsen, Rits, Onyedika... Ze bleven vorig seizoen allemaal onde de verwachtingen. Club haalde Vetlesen om hun allemaal scherp te houden, want als de Noor zijn niveau haalt, heeft hij altijd een basisplaats, meent HLN.

Volgens de krant zou hij zelfs de nieuwe patron van blauw-zwart kunnen worden. Een rol die tot nu toe weggelegd was voor Vanaken. De concurrentiestrijd op het middenveld wordt alvast groot.