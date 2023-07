Schokkend! Italiaanse legende mag met onmiddellijke ingang een andere club zoeken

Sommige spelers hebben alles gegeven en alles gewonnen met hun club, maar worden dan aan de deur gezet. Dit is nu het geval met deze Italiaanse legende.

Leonardo Bonucci heeft te horen gekregen van het bestuur van Juventus dat hij met onmiddellijke ingang de club mag verlaten. Dit weten verschillende Italiaanse media. Hij heeft de boodschap gekregen vlak voor Juventus op stage vertrekt naar de Verenigde Staten.

Bonucci is een legende bij Juventus en in het algemeen in het Italiaanse voetbal. Hij kwam 121 keer uit voor de Italiaanse nationale ploeg, waar hij achtmaal tot scoren kwam. Met Italië werd hij Europees Kampioen in 2021 en nam hij deel aan drie Wereldkampioenschappen.

Bij Juventus vulde hij mee de prijzenkast. Zo werd hij 8 keer Italiaans kampioen (en ook éénmaal met Inter Milaan), viermaal de Italiaanse beker en won hij vijfmaal de Italiaanse Supercup. Hij was tweemaal verliezend finalist met Juventus in de Champions League.

De 36-jarige centrale verdediger heeft nog een contract tot medio 2024, maar Juventus zou hem geen strobreed in de weg leggen om de club te verlaten. Dit scenario schept mogelijkheden voor onze landgenoot Koni De Winter. Dat kan u HIER lezen.