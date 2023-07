Bij Antwerp en Racing Genk kon hij niet schitteren, maar de parel van Tanzania krijgt een nieuwe kans

Aly Samatta probeerde vorig seizoen een doorstart te maken bij Racing Genk, maar keerde terug naar Fenerbahçe. Al zal hij niet lang op een zijspoor moeten blijven.

Aly Samatta (30) heeft nog één jaar contract bij Fenerbahçe, maar mag vertrekken. Samatta kwam vorig seizoen op huurbasis terug naar Jupiler Pro League. Zijn ex-club Racing Genk gaf hem een nieuwe kans, maar hij kon niet overtuigen met 6 doelpunten in 36 wedstrijden.

Het seizoen voordien speelde hij op uitleenbasis bij Antwerp, maar dat werd ook geen succes. Hij kwam tot 39 wedstrijden waarin hij negenmaal het net vond. Dit vond Antwerp te weinig om hem een nieuwe kans te geven.

Ondanks twee mindere seizoenen blijft er wel interesse in hem. Volgens Griekse bronnen zou AEK Athene wel iets zien in de aanvaller. Ze zouden hem willen lenen voor één seizoen. Dit natuurlijk met in het achterhoofd dat hij komende zomer transfervrij op te halen is.