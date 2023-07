Een moeilijk avontuur forceren, is dat een goed idee zo dicht bij het EK?

Charles De Ketelaere heeft aangegeven te willen blijven bij AC Milan. Is dat wel een goede zaak zo dicht bij het EK?

Charles De Ketelaere zit in een moeilijke situatie bij AC Milan. Hij werd gekocht voor meer dan dertig miljoen euro, maar beleefde een moeilijk seizoen.

Geen enkel doelpunt, één assist. Dat is onvoldoende voor het geld dat hij heeft gekost. Maar De Ketelaere zelf zou willen blijven en volgend seizoen beter willen doen.

Aandacht genoeg

Ondanks een lastig seizoen is er nochtans de nodige belangstelling voor CDK. Vanuit de Premier League willen verschillende ploegen hem aanwerven. Maar de 22-jarige ex-speler van Club Brugge wil blijven bij Milan.

Charles De Ketelaere blijft geloven in zichzelf, maar voor het eerst zit hij met de rug tegen de muur. Hij wil AC Milan overtuigen.

Rest de vraag: is dat wel een goede zaak? Het EK komt eraan binnen minder dan een jaar. Als De Ketelaere er dan bij wil zijn, dan zal hij meer moeten spelen om Tedesco te overtuigen.

2024

Of dat via AC Milan gaat lukken is nog maar de vraag. Bij een ploeg die hem nu graag wil zou het misschien makkelijker zijn om te herlanceren.

Temeer ze bij de Milanezen met Christian Pulisic ondertussen ook een andere speler hebben aangetrokken die voor extra concurrentie zorgt op zijn plaats. En dat zorgt voor vraagtekens.