Marc Overmars voelt de bui al hangen bij Antwerp: "Kans dat hij vertrekt is groot"

Antwerp pakte afgelopen seizoen de dubbel en dan komen heel wat spelers in de belangstelling te staan. Die wil Antwerp niet zomaar laten gaan, al lijkt er voor eentje wel een probleem op komst.

Antwerp wil komend seizoen opnieuw voor de prijzen gaan én zich ook kwalificeren voor de groepsfase van de Champions League. Het wil zich daartoe ook nog graag versterken.

En aan de andere kant moet er ook nog steeds gehoopt worden dat alle sterkhouders zullen blijven. Voor eentje wordt het alvast koffiedik kijken.

© photonews

Doelman Jean Butez speelde zich de afgelopen maanden in de belangstelling met zijn 27 clean-sheets in 42 wedstrijden. Onder meer Burnley en Vincent Kompany deden in het verleden al een (veel te laag) bod.

Stap zetten

Marc Overmars ziet de bui alvast hangen: "Volgens mij heeft hij zelf ook aangegeven dat hij een stap wil zetten. En gezien zijn leeftijd en het fantastische jaar dat hij heeft gehad, zou het ook goed zijn dat die transfer er komt."

"Dus euh, ja… De kans dat hij weggaat, acht ik groot. Mooie quote, hè?", is Overmars duidelijk. Dan moet er natuurlijk eerst een afdoende bod komen om de goalie weg te lokken.