Goed nieuws voor De Ketelaere? Sterkhouder verlaat PSV dan toch

De grote vrees van PSV is uitgekomen. Xavi Simons verlaat de Nederlandse topclub dan toch voor PSG, en dat is mogelijk goed nieuws voor Charles De Ketelaere.

Earnest Stewart, de technisch directeur van de Eindhovenaars, gaf eerder nog aan alles in het werk te stellen zijn goudhaantje een verlengd verblijf aan te bieden. Na enkele positieve gesprekken met de club, heeft Xavi Simons nu toch besloten om terug te keren naar PSG.

De Franse topclub licht de terugkoopclausule in het contract van de Nederlandse flankaanvaller en haalt hem voor 6 miljoen euro naar Parijs. De 20-jarige aanvaller maakte vorig seizoen furore bij PSV. Zo was hij in 49 wedstrijden goed voor 19 doelpunten en 9 assists.

Het vertrek van Simons betekent mogelijk wel goed nieuws voor Charles De Ketelaere. Die wordt door de Nederlandse club als één van de alternatieven gezien om de jeugdspeler van Barcelona op te volgen bij de club. PSV informeerde al naar de Belg van AC Milan.