Hein Vanhaezebrouck zoekt nog een extra profiel: "Maar moeilijk te vinden"

Bij KAA Gent zijn ze nog op zoek naar een targetspits. Al is dat profiel niet altijd even gemakkelijk om te vinden, aldus Hein Vanhaezebrouck.

De afgelopen 2 seizoenen had KAA Gent met Darko Lemajic een targetspits, maar hij kon nooit echt doorbreken en keerde dan maar transfervrij terug naar RFS in Letland.

Zijn vertrek is een gemis vindt Hein Vanhaezebrouck. "Zo'n profiel is niet gemakkelijk te vinden", vertelde hij via de clubkanalen. "Maar hij was vaak niet topfit en dan moet je soms keuzes durven maken."

Het wordt zo mogelijk een moeilijke zoektocht voor Gent om een nieuwe targetspits te halen. "Zo'n spelers kosten al snel 5 tot 10 miljoen euro. Wij hebben daar niet echt de marge voor en moeten eerder zoeken naar een goedkopere optie. Al is dat absoluut niet gemakkelijk te vinden, maar we blijven zoeken", aldus Vanhaezebrouck.