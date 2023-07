'KAA Gent stoort zich aan gedrag van nieuwkomer en doet afgeronde transfer afspringen'

Bij KAA Gent wordt ook al gekeken naar de toekomst. En daarbij werd ook ingezet op jong talent uit exotische landen. Een bijzondere transfer sleepte lang aan en een en ander krijgt nu een bittere nasmaak.

KAA Gent heeft al heel wat versterkingen beet, maar in één dossier is de boel helemaal ontspoord. De deal leek drie maanden geleden nochtans al bijna in kannen en kruiken.

Het gaat over Ali-Jasim El-Aibi Al-Tameemi, een 19-jarige Irakees die als een polyvalente aanvaller mag gezien worden.

Hij wordt vooral op de rechterflank uitgespeeld bij Al-Kahrbaa Club in eigen land. Al-Tameemi is ook jeugdinternational bij Irak en zou voor zo'n 200.000 euro overkomen.

Er waren kapers op de kust uit Griekenland en Turkije, nu is de deal helemaal afgesprongen. Dat laat Sacha Tavolieri alvast weten.

Gedragsproblemen?

Een en ander zou te maken hebben met het gedrag van de winger. Die zou verschillende afspraken hebben gemist om een Belgisch visum te regelen.

Daar kunnen ze bij Gent niet om lachen, al spreekt transfergoeroe Fabrizio Romano dat tegen. Hij zegt dat Gent nog steeds de strijd aangaat met Turkse clubs.