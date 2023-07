'KRC Genk wil Anderlecht de loef afsteken voor kapitein'

De jacht op een voetballer. Het is niet alleen een strip van Jommeke, maar ook een bittere realiteit in elke transfermercato. En de Belgische ploegen vissen al eens in dezelfde vijver.

Zondag meldden we nog dat Anderlecht volgens Footmercato uitgekomen is bij Samuel Moutoussamy om het middenveld te versterken. De 26-jarige kapitein van Nantes kan echter nog naar enkele andere ploegen. Ook KRC Genk heeft namelijk volgens TeamFootball wel oren naar de handtekening van de speler. Rest de vraag: wat wordt zijn nieuwe bestemming? © photonews Samuel Moutoussamy is de aanvoerder van Nantes, maar heeft een aflopend contract in juni 2024. En zelf heeft hij ook wel oren naar een transfer. Kapers op de kust Mogi Bayat heeft goede contacten bij Nantes en ook bij diverse Belgische clubs. Een deal zou dus snel rond kunnen zijn. Met Straatsburg, Keulen en Bayer Leverkusen is er zoals we eerder al aangaven de nodige buitenlandse concurrentie voor de Congolese international. Daar mag ook nog Brentford aan worden toegevoegd.