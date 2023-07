Cristiano Ronaldo krijgt een 5-0 om de oren ... en deelt prompt niet zo subtiele steek uit aan Lionel Messi

Cristiano Ronaldo en Lionel Messi zijn hun hele carrière lang eigenlijk rivalen geweest voor de titel van beste voetballer ter wereld. In het hoofd van CR7 is die strijd zeker nog niet begraven.

De Portugese sterspeler heeft net zijn eerste seizoen in de woestijn achter de rug. Met Al-Nassr eindigde hij op een tweede plaats in Saoedi-Arabië. Maandag verloor zijn ploeg nog een oefenmatch met 5-0 van het Spaanse Celta de Vigo.

Ronaldo zag het niet als signaal om zich bescheiden op te stellen. "Ik ben 100% zeker dat ik niet meer naar een Europese club zal gaan. Het Europese voetbal heeft veel aan kwaliteit moeten inboeten. Ik heb de weg vrijgemaakt naar de Saudische competitie. Nu komen alle spelers hierheen. Waar Cristiano gaat, genereert hij interesse."

Saudische competitie is nu al beter dan MLS

Hij heeft niet helemaal ongelijk, want inmiddels zijn al enkele grote namen in zijn voetsporen getreden. "Deze competitie zal het niveau van de Turkse en Nederlandse competite gaan overstijgen. De Saudische competitie is op dit moment al beter dan de Amerikaanse MLS." In die MLS is Messi net voorgesteld bij Inter Miami.