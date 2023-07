Voorlopig geen stokken in de wielen: KAA Gent kan opnieuw uitpakken met uitstekend nieuws over overname

Op 6 juli kwam KAA Gent met het uitstekende nieuws naar buiten over de overname die op til is. Dat verhaal lijkt er steeds beter uit te zien.

Anderhalve week geleden geraakte bekend dat KAA Gent, Stad Gent en investeerder Sam Baro een intentieverklaring ondertekend hebben. Baro engageert zich om de Buffalo's te voorzien van een ferme kapitaalsinjectie, terwijl De Witte en Louwagie zeker nog een jaar aan boord blijven.

Dat betekende nog niet dat de overname helemaal in kannen en kruiken was. Het plan moet nog slagen voor enkele testen. Eén daarvan was de goedkeuring krijgen van de Belgische Mededingingsautoriteit. Het is nu ook zo ver: de BMA heeft zijn goedkeuring bekendgemaakt.

Bal in kamp voetbalbond

Ook de Belgische voetbalbond moet het licht nog op groen zetten. Als dat gebeurt en er komt van binnen de club geen verzet meer, is de overname een feit.