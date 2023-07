Absoluut wereldtalent bij Barcelona, ooit bij Standard en nu naar ... Nederland

Er is een tijd geweest dat Alen Halilovic als een van de absolute toptalenten in de wereld werd beschouwd. De Kroaat viel daarna echter van ontgoocheling in ontgoocheling.

Alen Halilovic is ondertussen al 27 jaar en staat voor een nieuwe utidaging. Hij heeft getekend voor een seizoen bij Fortuna Sittard. De gewezen speler van Standard heeft ook een clausule voor twee extra seizoenen in zijn contract staan. Mogelijk staat hij zo voor een echte comeback in zijn voetbalcarrière. Welcome to Sittard, Alen 𝐇𝐚𝐥𝐢𝐥𝐨𝐯𝐢𝐜! pic.twitter.com/K8cHWcB9Uv — Fortuna Sittard (@FortunaSittard) July 18, 2023 Halilovic zat zonder club sinds zijn contract bij HNK Rijeka afliep. En dat voor iemand die ooit te boek stond als een absoluut toptalent. Bij Barcelona maakte hij indruk en leek hij op weg naar een grootse carrière. In 2016 verkaste hij naar Hamburg, daarna volgden Las Palmas en AC Milan. Op uitleenbasis van die club speelde hij ooit 14 wedstrijden voor Standard, waarin hij voor een schamele assist zorgde.