🎥 OFFICIEEL: Vincent Kompany vindt "extreem getalenteerd" alternatief voor Bart Verbruggen

Vincent Kompany heeft dan toch zijn nieuwe doelman beet. Uiteindelijk is het James Trafford geworden. Hij won zopas nog het EK voor beloften.

Burnley was op zoek naar een nieuwe doelman. Eerst richtte Vincent Kompany zijn pijlen op Bart Verbruggen, maar de ex-doelman van Anderlecht koos uiteindelijk voor Brighton.

Zo moesten ze naar een alternatief. Uiteindelijk kwamen ze uit bij James Trafford (20). Hij was afgelopen seizoen in de League One bij de Bolton Wanderers actief en kreeg daar de trofee voor de Jonge Speler van het Jaar. Ook speelde hij kampioen. Daarnaast won hij met de U21 van Engeland onlangs nog het EK, waar hij in de finale een penalty stopte.

Trafford tekende voor 4 seizoenen en Burnley betaalde aan eigenaar Manchester City zo'n 16 miljoen euro voor hem. Dat bedrag kan tot zo'n 22 miljoen euro oplopen.

"We hebben een extreem getalenteerde jonge man gehaald", is Kompany verheugd met zijn nieuwe keeper. "Meer dan talent heeft hij ook een geweldig karakter. Hij is zelfzeker en volwassen. We kijken er naar uit zijn talent verder te ontwikkelen en hem beter te maken. Hij kan het heel ver brengen."