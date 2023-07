Ajax, Manchester United, Antwerp,... en nu op 29-jarige leeftijd amateurvoetballer

Veel jonge spelers worden bestempeld als enorme talenten die een mooie toekomst zullen uitbouwen. Dat is echter niet iedereen gegeven. Sommige belanden al voor hun 30ste bij de amateurs.

Gyliano Van Velzen zegt op 29-jarige leeftijd het profvoetbal vaarwel en tekent voor het Nederlandse VVSB. Dit na een carrière die hem van Ajax, tot bij Manchester United en een Belgische passage bij Antwerp bracht.

Op 16-jarige leeftijd verhuisde de Nederlandse aanvaller van de jeugdopleiding van Ajax naar Manchester United. Zich doorzetten in het eerste elftal lukte echter nooit. In die periode had Manchester United nog een samenwerkingsakkoord met Antwerp. Het verhuurde de jonge Nederlandse aanvaller in het seizoen 2021-2013 aan de toenmalige tweedeklasser.

Een succes werd zijn passage bij Antwerp echter niet. Tijdens de winterstop werd Van Velzen teruggestuurd naar Manchester. Dit na 12 wedstrijden waarin hij éénmaal tot scoren kwam en twee assists gaf. Op het einde van dat seizoen liet Manchester United hem transfervrij naar Utrecht vertrekken. Vanaf dat speelde hij voor een resem Nederlandse en buitenlandse clubs zonder ooit echt zijn stempel te kunnen drukken.

De 29-jarige Van Velzen keert nu terug van Cyprus om zich te concentreren op een leven buiten het voetbal. Hij blijft wel actief op het amateurniveau bij VVSB.