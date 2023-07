Leipzig wil van Gvardiol duurste verdediger óóit maken: Kroaat nog lang niet van Manchester City

Manchester City heeft Josko Gvardiol nog niet beet. Eerder deze week kwam Fabrizio Romano met een 'here we go' voor de verdediger, maar Leipzig wil boter bij de vis. En serieus veel.

Want volgens Leipzig-directeur Max Eberl komt City met 90 miljoen euro 'niet in de buurt van een akkoord'. "Er is geen overeenkomst met Manchester City, we zitten niet eens in de buurt van een akkoord", aldus de beleidsbepaler voor Sky Germany.

De Duitse topclub wil van Gvardiol de duurste verdediger in de geschiedenis maken. Dat is momenteel Harry Haguire, die voor een waanzinnig bedrag van 87 miljoen euro de overstap maakte van Leicester City naar Manchester United in 2019.

Leipzig is intussen druk bezig met het binnenhalen van verdedigende versterkingen. Zo werd El Chadaille Bitshiabu al overgenomen van Paris Saint-Germain, en tonen de Duitsers concrete interesse in Lutsharel Geertruida (Feyenoord).