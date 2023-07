Hoopvol nieuws over Kevin De Bruyne: "Zeer binnenkort"

Kevin De Bruyne viel in de Champions League-finale uit met een hamstringblessure. De Belg heeft nu echter hoopvol nieuws ontvangen.

Want 'KDB' zou dicht bij een terugkeer staan. Dat meldt coach Pep Guardiola. “Hij voelt zich veel, veel beter”, aldus de Spaanse oefenmeester, die hoop dat Kevin het begin van het nieuwe seizoen haalt.

“Ik weet niet of hij de oefenmatch tegen Bayern München haalt. En ik weet ook niet of hij zal spelen tegen Atlético Madrid. Want natuurlijk heeft hij eerst training nodig in de benen. Maar hij staat dicht bij een terugkeer. Hij komt zeer binnenkort terug.”

In de finale van de Champions League vorig seizoen liep de spelmaker een hamstringblessure op. In die wedstrijd scheurde hij die, nadat hij naar eigen zeggen al maanden op een blessure aan het voetballen was.